headlinephotos / DepositPhotos Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 33 очка, сделавший девять подборов и девять передач

headlinephotos / DepositPhotos

В Орландо баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 124:114 переиграли "Майами" во втором матче финальной серии плей-офф НБА.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 33 очка, сделавший девять подборов и девять передач.

- "Лос-Анджелес Лейкерс" впервые за десять лет пробился в финал НБА



Леброн не совершил ни одной потери за игру, установив рекорд 21 века со своей статистической линией. Последним и единственным игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 20 очков и 9 передач без потерь, был легендарный Мэджик Джонсон (1987 год, 29 очков, 13 передач, 0 потерь).

"Лейкерс" повели в серии со счетом 2:0. Третья игра противостояния состоится 5 октября.