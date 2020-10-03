Национальная баскетбольная ассоциация, с большой долей вероятности, не будет делать паузу в сезоне на Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил комиссар лиги Адам Сильвер, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Токио должен был принять Олимпиаду летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сезон НБА традиционно проводится с октября по июнь, но из-за пандемии старт нового розыгрыша будет отложен, что может привести к наложению календарей соревнований.

"Мы рассмотрим этот вариант. Маловероятно, что при учете позднего старта чемпионата, мы приостановим сезон ради Олимпиады, - сказал Сильвер. - Я также обеспокоен тем, что игроки из других стран, которые играют в НБА, не смогут помочь своим сборным. Даже если мы запланируем паузу на Олимпийские игры, кто может быть уверен в том, что будет следующим летом?"

На данный момент в НБА проводится финальная серия плей-офф, в которой "Лос-Анджелес Лейкерс" пока сильнее "Майами" (2:0), старт нового регулярного сезона запланирован на январь.