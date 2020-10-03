fotokvadrat / DepositPhotos Сборная Норвегии по лыжным гонкам не исключает, что может поддержать немецких спортсменов и бойкотировать Кубок мира из-за неопределенной ситуации с тестированием лыж на содержание фтора

fotokvadrat / DepositPhotos

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не исключает, что может поддержать немецких спортсменов и бойкотировать Кубок мира из-за неопределенной ситуации с тестированием лыж на содержание фтора, сообщает TV2.

- Лыжный спорт будет отброшен на 20 лет назад из-за вводимого запрета на порошки фтора



По информации издания, недовольство выражают руководители Федерации лыжных видов спорта Норвегии и спортсмены. Лыжники призывают сначала создать прозрачную систему контроля и адекватных наказаний, а затем вводить запрет на фтор и начинать тестирование лыж.

Спортсмены обеспокоены, что неоднозначная трактовка новых правил и незначительные наказания позволят нечестным конкурентам продолжать использование старую методику подготовки лыж и тем самым получать преимущество.

С нового сезона в лыжных видах спорта вступает в силу запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке инвентаря. При этом аппарат, проверяющий лыжи на содержание фтора, до сих пор не представлен.

Ранее сборная Германии пригрозила бойкотом Кубка мира, если международные федерации по биатлону и лыжным видам спорта не решат вопрос с тестированием на фтор до конца ноября, когда начнется зимний сезон.