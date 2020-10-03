Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 6:3, 6:2, 6:3 победил представителя ЮАР Кевина Андерсона в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Рублев шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

В четвертом круге Roland Garros 22-летний россиянин сыграет встретится с венгром Мартоном Фучовичем, который ранее выбил из сетки соревнования россиянина Даниила Медведева.

На US Open 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала. Ранее он ни разу не выходил в четвертый круг Roland Garros.

Direction huitièmes de finale !@AndreyRublev97 écarte le double finaliste en Grand Chelem Kevin Anderson 6-3 6-2 6-3. #RolandGarros pic.twitter.com/GhncHCcu4x— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020

Призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет 38 млн евро.