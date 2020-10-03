В центральном матче десятого тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве сыграл вничью со счетом 1:1 с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. В середине второго тайма Александр Ерохин (65') вывел гостей вперед, но незадолго до финального свистка Эсекьель Понсе (86') восстановил паритет.

После субботнего матча "Зенит" и "Спартак" набрали по 21 очку, но питерцы опережают столичный клуб в турнирной таблице национального первенства по дополнительным показателям.

В 11-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Спартак" сыграет на выезде с подмосковными "Химками", а клуб из Санкт-Петербурга примет "Сочи".