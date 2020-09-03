Жителей Сербии оскорбил жест форварда сборной России по футболу Федора Смолова на баннере, посвященном предстоящему в четверг матчу национальных команд в Лиге наций УЕФА.

Нападающий изобразил ладонями орла, которым обычно дразнят сербов албанцы. Для сербов этот орел является символом геноцида в Косово.

По данным Sport24.ru, скандальный баннер появился еще 4 марта, когда стало известно расписание матчей сборной в Лиге наций, и тогда это не вызвало резонанса. По одной из версий, это вообще кадр из официальной фотосессии ФИФА перед стартом финальной части ЧМ-2018 и Смолов имитировал там российскую геральдику.

Коллаж был повторно опубликован официальным твиттером Евро-2020 в Санкт-Петербурге 1 сентября в преддверии матча с сербами, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

"Я уверен, что кто-то дал большие деньги, чтобы эта фотография была сделана. Смолов, может, ни при чем, потому что он вряд ли что-то знает об истории взаимоотношений Албании и Сербии. Я уверен, что это провокация. Просто ждали матч Сербии против России. По сути, это выглядит как нож в спину от дружеского народа. Но эта фотография не должна повлиять на нашу дружбу, не должна нас поссорить", - цитирует портал сербского ресторатора Владимира Божича.

Перед матчем России - Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами! @A_Gasparyan pic.twitter.com/pFyHMrmDVb— Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) September 3, 2020

Подобным жестом этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов в ворота Сербии на чемпионате мира.

Двуглавый черный орел - не только национальный герб Албании, но и интернациональный жест албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликта на Балканах.

Outro ponto interessante disso tudo é que Kosovo, antigo território da Iugoslávia, era dominado pela Sérvia e declarou independência do país em 2008, para fûria dos sérvios. Isso explica a polêmica por causa das comemorações de Shaqiri e Xhaka quando marcaram contra a Sérvia. pic.twitter.com/jHuXJmSCme— Camisa 8 (@camisa_oito) May 12, 2020

Вину за конфуз взял на себя официальный твиттер Евро-2020 в Петербурге.

"Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка", - говорится в сообщении.