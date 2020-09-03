kovop58@gmail.com / DepositPhotos Шайба Никиты Задорова помогла "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом"

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

В ночь на четверг по московскому времени за океаном прошел шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ ), в котором "Колорадо Эвеланш" переиграл "Даллас Старз" 4:1 и сравнял счет в противостоянии до четырех побед.

В составе победителей по одной шайбе забросили Кейл Макар, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, а также российский защитник Никита Задоров с передачи соотечественника Владислава Наместникова.

Автором единственной шайбы "Старз" стал Миро Хейсканен, а ассистентом выступили Денис Гурьянов, на счету которого теперь 14 очков (8 шайб + 6 передач) в плей-офф. Ворота "Далласа" защищал Антон Худобин, сделавший 20 сейвов.

Эта победа позволила "Колорадо" сравнять счет в серии - 3-3. Решающая игра пройдет 4 сентября. Победитель сыграет в финале Западной конференции с "Тампа-Бэй Лайтнинг", ранее выбившей из сетки "Бостон Брюинз" (4-1).

Напомним, что сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто.