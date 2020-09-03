Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о санкциях, которым подвергнутся арбитры Премьер-лиги, допустившие грубые и резонансные ошибки в доверенных им матчах.

Решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, куда входят авторитетные российские и известные европейские эксперты, и являются окончательными.

Арбитр Василий Казарцев, обслуживавший скандальный матч 1-го тура "Спартак" - "Сочи" (2:2), отстранен от судейства до 10 октября. Далее он будет обслуживать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Решение о его возвращении в РПЛ будет приниматься на основании анализа результатов и качества дальнейшей работы.

Алексей Сухой и Владимир Москалев, работавшие на игре "Ротор" - "Спартак" (0:1), отстранены на месяц.

Также Хачатурянц встретился с Алексеем Еськовым, который отвечал за VAR в матче "Спартак" - "Сочи" и не прошел проверку на полиграфе.

"Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки - их Еськов признает", - цитирует Хачатурянца в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

Напомним, что в игре с "Сочи" красно-белые вели 2:0, но пропустили два гола со спорных пенальти, один из которых был признан ошибочным. После этого владелец "Спартака" пригрозил снять команду с чемпионата, но потом передумал.