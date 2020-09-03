Первый канал Российские футболисты стартовали в Лиге наций победой над сербами

Первый канал

Сборная России по футболу в четверг в Москве переиграла национальную команду Сербии в своем стартовом матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Петровском парке при пустых трибунах и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, в составе которых дублем отметился Артем Дзюба (48' пен, 81'). Еще один мяч на счету Вячеслава Караваева (69'). У сербов отличился Александар Митрович (78').

Караваев забил первый гол за сборную России, а Дзюба - 25-й и 26-й. Артем вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды РФ, уступая лишь Александру Кержакову (30 мячей).

???? С победой! Россия обыграла Сербию 3:1. Впереди много работы. Но сегодня давайте хорошенько порадуемся. Спасибо за поддержку! pic.twitter.com/jEGM6Lw1nT— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020

Россия набрала три очка захватила лидерство в третьей группе Лиги B. На втором месте идет Венгрия, которая уступает по дополнительным показателям. В параллельной игре группы венгры переиграли турок 1:0.

Во втором туре Лиги наций сборная России 6 сентября сыграет на выезде с командой Венгрии, а в третьем 11 октября дома встретится с Турцией.