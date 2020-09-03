Повторные тесты на заражение коронавирусной инфекцией всех игроков национальной сборной России по футболу перед первым матчем в 2020 году в рамках Лиги наций против команды Сербии дали отрицательный результат.

"По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией", - говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Матч Россия - Сербия состоится в четверг на стадионе "ВТБ Арена" в Москве при пустых трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Помимо сербов, соперниками команды Станислава Черчесова по 3-й группе лиги B являются Турция и Венгрия.

Перед вылетом в Будапешт на гостевой матч против команды Венгрии 4 сентября футболисты пройдут еще одно тестирование. Тесты на COVID-19 проводятся лабораторией, аккредитованной УЕФА. C венграми российская сборная встретится 6 сентября на "Пушкаш-Арене".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса международный футбольный сезон-2019/2020 весной был полностью приостановлен. Чемпионат Европы, на котором должна была выступить сборная России, был перенесен на лето 2021 года.