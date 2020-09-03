Россиянка Варвара Грачева одержала сверхволевую победу над француженкой Кристиной Младенович в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0. Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут.

20-летняя Варвара, занимающая 102-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сумела отыграться со счета 1:6, 1:5. Во втором сете она отыграла четыре матчбола и победила на тай-брейке, а третью партию у 30-й ракетки турнира вовсе выиграла всухую.

"Определенно, это самое болезненное поражение в моей карьере, потому что это турнир Большого шлема. Я показывала действительно хороший теннис, но не смогла реализовать матчболы. Я не использовала свои шансы и растратила все резервы", - заявила после матча поверженная соперница россиянки.

Unprecedented times?

Unprecedented tennis.



Varvara Gracheva with the most epic of comebacks on day 3. How it went down ???? https://t.co/Z7oYqdl4KR#USOpen pic.twitter.com/l8nLDy8qQu— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2020

За выход в четвертый раунд турнира Большого шлема Грачева теперь поспорит с хорваткой Петрой Мартич, имеющей восьмой номер посева.

Соревнования в рамках Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом 53,4 млн долларов стартовали 31 августа и проходят на кортах Нью-Йорка без зрителей.