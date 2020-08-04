MediaWhalestock / DepositPhotos Новым генеральным спонсором московского футбольного клуба ЦСКА стала компания "ИКС Холдинг" Алишера Усманова

MediaWhalestock / DepositPhotos

Новым генеральным спонсором московского футбольного клуба ЦСКА стала компания "ИКС Холдинг" Алишера Усманова, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом. Соглашение рассчитано на два года и, по данным газеты "Коммерсантъ", принесет армейцам более 1 млрд рублей.

Взамен холдинг получит право размещать свои логотипы на игровой форме армейцев, на бортах "ВЭБ Арены" и на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, а также использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

"Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, - цитирует пресс-служба ЦСКА президента клуба Евгения Гинера. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. "ИКС Холдинг" - лидер российского рынка ИТ-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола".

Ранее на футболках армейских футболистов был размещен логотип госкпорпорации "Россети", сотрудничество с которой началось в 2013 году. В 2018 году оно было продлено на пять лет - до лета 2023 года. По условиям соглашения "Россети" за пять лет должны были выплатить ЦСКА в общей сложности 620 млн руб.

Добавим, что весной нынешнего года основным владельцем ПФК ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ, получившая 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга футбольного клуба.