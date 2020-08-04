Денис Глушаков объявил об уходе из грозненского "Ахмата"

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил об уходе из грозненского футбольного клуба "Ахмат".
Контракт 33-летнего футболиста с "Ахматом", за который он выступал в минувшем сезоне, истек в июле. Всего полузащитник провел за грозненский клуб 27 матчей, в которых забил шесть мячей.
"Пришло время двигаться дальше", - написал Глушаков в инстаграме, от всего сердца поблагодарив клуб, всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.
"Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи - решил прояснить ситуацию", - подчеркнул Глушаков, не уточнив при этом, где продолжит карьеру.
Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков предложил свои услуги московскому "Спартаку" и запросил у столичного клуба 1,5 миллиона евро в год.
В составе "красно-белых" полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. Именно из "Спартака" футболист со скандалом перешел в "Ахмат" летом прошлого года.