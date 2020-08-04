РФК "Ахмат" Грозный Денис Глушаков объявил об уходе из грозненского "Ахмата"

РФК "Ахмат" Грозный

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил об уходе из грозненского футбольного клуба "Ахмат".

Контракт 33-летнего футболиста с "Ахматом", за который он выступал в минувшем сезоне, истек в июле. Всего полузащитник провел за грозненский клуб 27 матчей, в которых забил шесть мячей.

"Пришло время двигаться дальше", - написал Глушаков в инстаграме, от всего сердца поблагодарив клуб, всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.

"Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи - решил прояснить ситуацию", - подчеркнул Глушаков, не уточнив при этом, где продолжит карьеру.

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков предложил свои услуги московскому "Спартаку" и запросил у столичного клуба 1,5 миллиона евро в год.

В составе "красно-белых" полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. Именно из "Спартака" футболист со скандалом перешел в "Ахмат" летом прошлого года.