Бывший голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал на своей странице в Twitter.

"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал Касильяс.

Икер - воспитанник мадридского "Реала", в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды - Кубок страны, трижды - Лигу чемпионов.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh— Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

В сборной Испании Касильяс стал чемпионом мира 2010 года и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Последним клубом Касильяса был португальский "Порту". В мае прошлого года испанец был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки. Спустя шесть дней он был выписан из больницы, после чего в официальных встречах не участвовал.