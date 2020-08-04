iofoto / DepositPhotos 20-летний российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче предварительного раунда плей-офф против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:1). Встреча прошла в Торонто без зрителей

iofoto / DepositPhotos

20-летний российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче предварительного раунда плей-офф против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:1). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Ворота клуба из Нью-Йорка защищал Хенрик Лундквист, так как россиянин Игорь Шестеркин пропускал второй матч подряд из-за травмы. Единственную шайбу "Рейнджерс" забросил Артемий Панарин.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Каролины". Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.

Свечников реализовал три из трех своих бросков за матч. Последний раз россиянин делал хет-трик в плей-офф НХЛ 18 апреля 2015 года, когда Владимир Тарасенко в составе "Сент-Луиса" трижды огорчил голкипера "Миннесоты" (4:1).

Андрей стал автором первого кубкового хет-трика в истории "Каролины" и повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки, забросив две и более шайбы в играх плей-офф, будучи не старше 20 лет. Единственным игроком, которому удалось провести больше двух таких встреч, является Пьер Тарджон.

Andrei Svechnikov of the @Canes is the 10th player in NHL history - and just the second active skater - to record 2+ multi-goal games in the postseason before age 21 (also Game 1 of 2019 R1). #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/VuxYWLKH0K— NHL Public Relations (@PR_NHL) August 3, 2020

В регулярном чемпионате НХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии, Свечников за 68 матчей набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач).