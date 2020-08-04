Футбольный клуб "Тамбов" официально объявил о подписании контракта с украинским нападающим Виталием Балашовым, переход которого был анонсирован накануне. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на два года, в команде он получил 7-й номер.

"Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами", - сообщается на официальном сайте "Тамбова".

Уроженец Одессы с 2018 года выступал за донецкий "Олимпик", в сезоне-2019/20 он забил два мяча в 20 матчах во всех турнирах.

Ранее форвард также выступал за украинские клубы "Черноморец" и "Говерла", польскую "Вислу", молдавский "Милсами" и белорусскую "Ислочь".

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ВИТАЛИЙ БАЛАШОВ ????



Состав футбольного клуба "Тамбов" пополнил украинский нападающий Виталий Балашов.



Выступать за нашу команду футболист будет под N7!



Подробности ➡ https://t.co/tZMzspAKyk#ВиталийБалашов pic.twitter.com/i8wjtZi2hN— ФК "Тамбов" (@fctambov68) August 4, 2020

На национальном уровне нападающий выступал за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов.