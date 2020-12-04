Luu / wikipedia.org Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заразилась коронавирусом

Luu / wikipedia.org

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, который стартует 5 декабря в столичном ледовом комплексе "Мегаспорт". Она стала уже третьим участником турнира, снявшимся по причине заражение коронавирусом.

Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Болезнь у Алены протекает бессимптомно.

На недавнем московском этапе Гран-при, а также четвертом этапе Кубка России в Казани Косторная завоевала серебряные медали.

Накануне по причине заражения коронавирусом с Кубка России снялась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Также в турнире не примут участия двукратный чемпион страны Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия в заявочных листах этапа Кубка России не уточняются. Танцевальный дуэт в составе Джонатана Гуррейро и Тиффани Загорски не выступит в Москве по причине простуды у партнера. Его анализы на коронавирус отрицательные.

Ранее из-за пневмонии с московского этапа Гран-при снялась двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова.

Добавим, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно возмущался пренебрежением санитарными нормами за кулисами Гран-при по фигурному катанию, где участники соревнований обменивались объятиями, поцелуями и рукопожатиями.

Кроме того, после московского этапа Гран-при фигуристы весело погуляли на праздничном банкете, который болельщики уже прозвали пиром во время чумы. Многие его участники теперь вынуждены сниматься с турниров.