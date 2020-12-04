EHF EURO / twitter.com Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого стартовали в Дании

EHF EURO / twitter.com

Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого стартовали в Дании.

Встреча группы B в Хернинге завершилась со счетом 31:22 (13:11) в пользу россиянок.

В следующем туре предварительного этапа команда Амброса Мартина сыграет 5 декабря со сборной Чехии. На групповом этапе турнира сборной РФ также предстоит встретиться с Швецией.

В следующий раунд пройдут по три сильнейшие команды из каждой группы. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал выйдут две лучшие сборные каждого из них.

Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.