Женская сборная России обыграла команду Испании в первом матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу, матчи которого стартовали в Дании.
Встреча группы B в Хернинге завершилась со счетом 31:22 (13:11) в пользу россиянок.
В следующем туре предварительного этапа команда Амброса Мартина сыграет 5 декабря со сборной Чехии. На групповом этапе турнира сборной РФ также предстоит встретиться с Швецией.
WATCH: Vladlena Bobrovnikova had a stellar match for @rushandball ????????, giving her the @grundfos Player of the Match award! ????#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/gRtaC47D76— EHF EURO (@EHFEURO) December 3, 2020
В следующий раунд пройдут по три сильнейшие команды из каждой группы. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал выйдут две лучшие сборные каждого из них.
Все полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года. Чемпионат Европы завершится 20 декабря.