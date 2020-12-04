MediaWhalestock / DepositPhotos Футболисты ЦСКА лишились шансов в Лиге Европы после очередного домашнего поражения

MediaWhalestock / DepositPhotos

Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от австрийского "Вольфсберга" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Решающим моментом встречи стал великолепный дальний удар Дарио Визингера на 22-й минуте. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев немного запоздал с броском, и мяч с отскоком от перекладины приземлился у него за спиной.

На своем поле в еврокубках москвичи не выигрывают на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений).

"Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трех домашних играх ни одного гола, это катастрофа", - цитирует UEFA.com тренера армейцев Виктора Гончаренко.

В параллельном матче группы K хорватское "Динамо" в гостях обыграло нидерландский "Фейенорд" со счетом 2:0.

За тур за финиша группового этапа ЦСКА имеет в своем активе 3 очка и занимает последнее, четвертое место в квартете. На первом идет "Динамо" (11 очков), на втором - "Вольфсберг" (7), на третьем - "Фейенорд" (5). В заключительном туре группового этапа 10 декабря москвичи сыграют на выезде с хорватским клубом.

1⃣8⃣ клубов вышли в плей-офф #ЛигаЕвропы:



???????? Антверпен

???????????????????????????? Арсенал

???????? Байер

???????? Бенфика

???????? Брага

???????? Вильяреал

???????? Гранада

???????? Динамо Загреб

???????????????????????????? Лестер

???????? Лилль

???????? Милан

???????? ПСВ

???????????????????????????? Рейнджерс

???????? Рома

???????? Славия

???????????????????????????? Тоттенхэм

???????? Хоффенхайм

???????? Црвена Звезда



За кого больше всего рады? pic.twitter.com/tU4FBARJXP— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 3, 2020

ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы и уже не поднимется выше третьего места в группе. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли.

В прошлом сезоне клуб также не смог преодолеть барьер группового этапа этого турнира. Армейцы вообще лишь один раз за 9 последних сезонов выходили в плей-офф еврокубков.