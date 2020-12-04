Футболисты ЦСКА лишились шансов в Лиге Европы после очередного домашнего поражения
 
Футболисты ЦСКА лишились шансов в Лиге Европы после очередного домашнего поражения
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Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от австрийского "Вольфсберга" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Решающим моментом встречи стал великолепный дальний удар Дарио Визингера на 22-й минуте. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев немного запоздал с броском, и мяч с отскоком от перекладины приземлился у него за спиной.

На своем поле в еврокубках москвичи не выигрывают на протяжении восьми матчей (три ничьи, пять поражений).

"Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если ты не забиваешь в трех домашних играх ни одного гола, это катастрофа", - цитирует UEFA.com тренера армейцев Виктора Гончаренко.

В параллельном матче группы K хорватское "Динамо" в гостях обыграло нидерландский "Фейенорд" со счетом 2:0.

За тур за финиша группового этапа ЦСКА имеет в своем активе 3 очка и занимает последнее, четвертое место в квартете. На первом идет "Динамо" (11 очков), на втором - "Вольфсберг" (7), на третьем - "Фейенорд" (5). В заключительном туре группового этапа 10 декабря москвичи сыграют на выезде с хорватским клубом.

ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы и уже не поднимется выше третьего места в группе. В пяти матчах армейцы трижды сыграли вничью и два раза проиграли.

В прошлом сезоне клуб также не смог преодолеть барьер группового этапа этого турнира. Армейцы вообще лишь один раз за 9 последних сезонов выходили в плей-офф еврокубков.