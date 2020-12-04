Дебютант "Формулы-1" Никита Мазепин недоволен тем, что его успехи связывают с деньгами отца

Российский гонщик Никита Мазепин, который со следующего сезона будет выступать в "Формуле-1" в качестве боевого пилота команды Haas, разочарован мнением болельщиков о связи своих успехов с богатством отца.

На этой неделе 21-летний сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина подписал многолетний контракт с Haas, в которой в сезоне-2021 будет выступать плечом к плечу с отпрыском легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера - воспитанником гоночной академии "Феррари" Миком Шумахером.

Haas принял решение полностью обновить состав гонщиков - Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби.

"Обидно ли мне, что мой успех многие связывают с богатством отца? Почему мне должно быть обидно читать, что мой отец - успешный, умный, целеустремленный человек. Обиды, конечно же, нет. Есть разочарование от того, что люди связывают мои успехи с деньгами отца. Я же уверен в себе. Я вижу свои результаты. И не думаю об этих разговорах. Я буду просто выполнять свою работу", - заявил Мазепин-младший в интервью РБК.

Российский миллиардер белорусского происхождения Дмитрий Мазепин, чье состояние оценивается журналом Forbes в 1,3 млрд долларов, ранее неоднократно пытался пристроить своего сына в "королевских гонках", купив под него целую команду "Формулы-1".

В 2018 году он пытался приобрести Force India, однако тогда конюшня попала под внешнее управление и заявка бизнесмена была отклонена. Также ходили упорные слухи о возможной покупке бизнесменом знаменитых команд Williams и Renault.

В октябре 2020 СМИ сообщили о желании калийного короля приобрести Haas у американского бизнесмена Джина Хааса, однако пока все ограничелось местом в команде для его сына.

Никита с 2016 по 2018 год уже числился в качестве резервного пилота Force India, сезон-2020 он провел в "Формуле-2" в составе команды Hitech Grand Prix, принадлежащей его отцу.

Мазепин станет четвертым призовым пилотом "Формулы-1" из России. Ранее в королевских гонках пробовали свои силы сын покойного "хозяина Выборга" Виталий Петров, Даниил Квят и Сергей Сироткин. Если Квят сохранит место в Alpha Tauri, то в сезоне-2021 в чемпионате впервые будет два призовых пилота из РФ.