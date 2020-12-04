АГН Москва / Сергей Киселев С 26 декабря по 7 января Навка намерена представить в Москве две постановки - "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица"

АГН Москва / Сергей Киселев

Министерство культуры Российской Федерации выделило субсидию в размере 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду и жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

В соглашении о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением, попавшем в распоряжение портала Sports.ru, говорится о выделении денег "на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества".

"Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в размере 30 000 000 рублей", - указано в соглашении.

Сроки оказания услуги - с 23 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. В плане реализации проекта говорится, что в нем примут участие 20 человек, а постановки рассчитаны как минимум на 25500 зрителей.

С 26 декабря по 7 января Навка намерена представить в Москве две постановки - "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица". Всего планируется провести 16 представлений. В шоу ожидается участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой.