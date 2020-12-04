Пресс-служба Президента России Призер Сочи-2014 лыжник Илья Черноусов дождался швейцарского паспорта

Пресс-служба Президента России

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в составе сборной России по лыжным гонкам Илья Черноусов с гордостью сообщил о получении гражданства Швейцарии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще в мае разрешила 34-летнему уроженцу Новосибирска выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны затянулся, в связи с чем его дебют за новую команду был отложен.

"Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии и буду выступать за спортивный клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Горжусь тем, что буду носить швейцарский флаг и работать бок о бок со многими профессионалами", - написал Черноусов на своей странице в Instagram.

Ожидается, что натурализованный спортсмен дебютирует в швейцарской сборной на этапе Кубка мира в Давосе уже 12-13 декабря.

Черноусов является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в масс-старте на 50 км свободным стилем. Он не выступал в составе российской национальной команды с 2016 года.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.