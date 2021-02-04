Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке

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Тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с Валерием Польховским обнародовал состав команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов.

В мужскую команду вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

У женщин выступят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич.

Отечественные биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Александр Логинов и Светлана Миронова лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России. Вадим Филимонов и Анастасия Егорова возглавляют рейтинг Кубка России ????????❤️



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(Фото: Nordic Focus) pic.twitter.com/zbFM5I7gsz — Биатлон России (@russianbiathlon) February 1, 2021

Состав российской команды останется неизменным, если к указанным спортсменам не будет вопросов со стороны WADA. Международный союз биатлонистов (IBU) по просьбе WADA попросил Союз биатлонистов России предоставить расширенную заявку команды на турнир.

"Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем", - пояснил Польховский в интервью ТАСС.