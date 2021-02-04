Знаменитый вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обвиняется в богохульстве

Doha Stadium Plus Qatar / wikimedia.org

Знаменитый вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон снова обвиняется в богохульстве. С учетом рецидива ему могут вынести весьма суровое наказание.

По информации La Gazzetta Dello Sport , 43-летний голкипер произнес оскорбительную фразу после гола Лаутаро Мартинеса в первом полуфинальном матче Кубка Италии против "Интера" (2:1). Отмечается, что сорвавшееся с его губ высказывание считается худшим типом ругательства в итальянском языке.

Согласно итальянским законам, Буффон может получить дисквалификацию на один матч и штраф, если фраза подтвердится после экспертного анализа видеозаписей.

В декабре 2020 года вратарь уже попадал под рассмотрение дисциплинарного комитета Федерации футбола Италии за использование аналогичной фразы в матче 13-го тура Серии А с "Пармой" (4:0). Ему еще не вынесли наказания по этому делу, отмечает "Матч ТВ" .

Добавим, что матч с "Интером", который "Ювентус" выиграл благодаря дублю Криштиану Роналду, стал для Буффона 1100-м в карьере. В текущем сезоне он провел восемь игр и пропустил пять мячей.