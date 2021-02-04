Итальянский футбольный клуб "Ювентус" собирается продлить контракт с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.
По данным источника, новое соглашение португальца может быть рассчитано до лета 2023 года, тогда как текущее истекает в 2022-м.
В нынешнем сезоне Роналду, которому 5 февраля исполнится 36 лет, забил 22 мяча в 23 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. С 15 голами в 16 матчах он лидирует в гонке бомбардиров Серии А.
Португалец выступает за "бьянконери" с 2018 года, в составе команды он дважды выиграл чемпионат Италии.
В 2023 году Роналду исполнится 38 лет, поэтому он сможет завершить свою блестящую карьеру в "Ювентусе".
#Juventus are reportedly prepared to renew with Cristiano Ronaldo and the Portuguese talisman could sign a new contract until June 2023. https://t.co/HnfjrvrIuX#Bianconeri #SerieA #CoppaItalia #UCL #SerieATIM pic.twitter.com/gVZ6gEtLEW— footballitalia (@footballitalia) February 4, 2021
До "Ювентуса" Криштиану играл за "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг". Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.