Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на внеочередной конференции в Москве был переизбран на новый четырехлетний срок

АГН Москва / Андрей Никеричев

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в четверг внеочередной конференции в Москве был переизбран на новый четырехлетний срок.

Председатель правления компании "Газпром нефть" и бывший президент питерского футбольного клуба "Зенит", выдвинутый 56 организациями-членами РФС, являлся единственным кандидатом на выборах и был переизбран единогласно.

Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года. Предыдущие выборы также проходили на безальтернативной основе.

Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза. pic.twitter.com/hp4pIyLSV4 — РФС (@rfsruofficial) February 4, 2021

Дюков является восьмым по счету президентом РФС. Ранее организацию возглавляли Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).

В ходе внеочередной конференции РФС также прошли выборы нового состава исполкома организации. 23 кандидата были единогласно избраны в исполком по единому списку.

Состав исполкома РФС выглядит следующим образом: Александр Дюков, Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Соловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской, Ашот Хачатурянц, Денис Соловьев.

Отметим, что владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер сохранили места в исполкоме, будучи выдвинутыми лично Дюковым.