Полузащитник бразильского футбольного клуба "Португеза" Эмерсон Кариока дисквалифицирован на восемь матчей второго дивизиона чемпионата Бразилии за демонстрацию соперникам ягодиц и пениса после забитого мяча.

В декабре 2020-го, будучи еще игроком команды "Сампайо Корреа", 25-летний бразилец забил решающий мяч в ворота "Марики", после чего сорвал с себя футболку и спустил шорты. Кариока обнажил ягодицы и потряс гениталиями в сторону соперников, что немедленно привело к массовой драке на поле.

Тот гол Эмерсона вывел его команду в плей-офф чемпионата Рио-де-Жанейро. Футболист объяснил свои действия расистскими оскорблениями со стороны тренеров и игроков команды-противника, которые слышал в последних матчах.

"Игроки "Марики" клевещут на меня в течение последних трех матчей, которые я сыграл против них. Они назвали меня неряхой, алкоголиком и жирной обезьяной. Я был раздражен происходящим", - приводит слова игрока Globo Esporte .

DEU RUIM!

Jogador que festejou gol tirando a roupa pega oito jogos de gancho e pode perder boa parte do Cariocahttps://t.co/OGc5oTYwmp pic.twitter.com/4id2NMir3A — ge (@geglobo) February 3, 2021

За эту выходку хавбек был дисквалифицирован на восемь игр, две из которых он пропустит за обнажение, а еще шесть - за разжигание потасовки.

Зимой Кариока перешел из "Сампайо Корреа" в "Португезу" и его новый клуб подал апелляцию на дисквалификацию футболиста.