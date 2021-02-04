Флойд Мэйвезер-младший планирует поколотить на ринге двух блогеров и репера

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Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший по прозвищу Деньги рассказал о своих планах на 2021 год, в которые входят три выставочных поединка с блогерами и репером.

На 20 февраля был запланирован поединок Мэйвезера против американского блогера Логана Пола, но бой был перенесен на неопределенный срок. Помимо Логана Пола, боксер также намерен встретиться на ринге с его братом Джейком, после чего допустил возможность проведения боя против рэпера Кертиса Джеймса Джексона, выступающего под псевдонимом 50 Cent.

"В этом году я сконцентрируюсь на нескольких выставочных боях. У меня будет выставочный бой в Токио. Конечно, будет мой бой с Логаном Полом, и если Джейк Пол сможет победить своего следующего соперника Бена Аскрена, я также проведу выставочный бой и с ним. Я также слышал, что 50 Cent хочет подраться со мной, но говорит, что я слишком маленький. Меня не волнует весовая категория ни с одним из этих парней. Братья Пол сделают большие деньги на турнирах, но с 50 Cent бой будет из разряда "Победитель забирает все", - написал Мэйвезер-младший в Instagram.

Флойд и 50 Cent ранее вели совместный бизнес, но затем их пути разошлись, они стали регулярно обмениваться выпадами в адрес друг друга.

Американец является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйвезер заработал рекордный гонорар в истории бокса - 210 млн долларов, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил 275 млн.

В 2018 году журнал Forbes поставил Мэйвезера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.