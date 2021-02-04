Молодежный состав римского футбольного клуба "Лацио" усилился 18-летним Романо Флориани Муссолини, правнуком бывшего премьер-министра Италии и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.

Как отмечает издание The Times , среди болельщиков "Лацио" много неофашистов и правых радикалов, которые не стесняются восхвалять Иль Дуче нацистскими приветствиями.

Муссолини-младший играет на позиции правого защитника, до 2016 года он занимался в школе римской "Ромы", а затем перешел в академию "Лацио". Отмечается, что в составе команды юниоров он ярко проявлял на поле свои лидерские качества.

Тренер клубной академии "Лацио" Мауро Бианкесси убежден, что профессиональный контракт - это награда футболисту за его напряженную работу в течение двух последних лет.

"Right wing" - where he plays is probably specified in his contract, no matter whether he is right- or left-footed! https://t.co/hUZ7zvI3MV — ???????????????????????????????????????? (@EuroSavant) February 3, 2021

Бенито Муссолини был основателем Национальной фашистской партии и занимал должность премьера страны с 1922 года до его отстранения в 1943 году. В апреле 1945 года он был расстрелян итальянскими партизанами. Считается, что он болел именно за "Лацио".

Мать молодого футболиста - Алессандра Муссолини - основательница партии "Социальное действие" и бывший член итальянского и европейского парламентов. 2019 году она не смола переизбраться в европарламент и вскоре ушла из политики. Алессандра неоднократно заявляла, что гордится своим дедом.