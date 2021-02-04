Никита Мазепин

Haas F1 Team / Facebook

Суд британского Оксфордшира оштрафовал российского пилота команды "Формулы-1" Haas Никиту Мазепина за проезд на красный свет.

По информации портала Racefans , в июне 2020 года 21-летний гонщик нарушил правила дорожного движения в городе Бракнелле, проехав на красный свет через 1,7 секунды после того, как на светофоре загорелся запрещающий сигнал.

Суд назначил Мазепину штраф и обязал оплатить судебные издержки, общая сумма составила 274 фунта стерлингов. Кроме того, Никита получил запись о трех штрафных баллах в водительских правах.

В публикации отмечается, что за прошедший сезон в "Формуле-2" Никита поучаствовал в ряде инцидентов на гоночной трассе, за что получил 11 штрафных баллов в суперлицензию.

NEW: Mazepin fined for failing to stop at red light - https://t.co/NjwpNp1DKi



By @racefansdotnet#F1 — RaceFans (@racefansdotnet) February 4, 2021

Это уже не первая скандальная история, в которой оказался замешан сын российского миллиардера. В декабре прошлого года в сети появилось видео, в котором Никита трогал за грудь женщину, сидящую с ним в одной машине. Мазепин извинился за инцидент, который в Haas назвали "отвратительным". Позднее команда подтвердила, что произошедшее не приведет к отказу от сотрудничества с молодым гонщиком.

Мазепин ранее подписал многолетний контракт с Haas и ему предстоит дебютировать в "Формуле-1" вместе с напарником Миком Шумахером.