Криштиану Роналду
canno73 / DepositPhotos
Криштиану Роналду
 
 
 
Криштиану Роналду
canno73 / DepositPhotos

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов за карьеру в официальных матчах.

Португалец сделал дубль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:1). В активе Криштиану стало 758 мячей в 1032 играх за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии. Это на один гол больше, чем у Пеле, который забил 757 мячей в 812 официальных играх.

Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год наколотил 759 мячей.

Таким образом, 35-летнему форварду остается забить всего два мяча, чтобы стать автором нового рекорда.

Напомним, в декабре форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Король футбола поздравил аргентинца с достижением, а вот "Сантос", за который играл бразилец, стал отрицать достижение футболиста "сине-гранатовых", требуя учесть голы Пеле в товарищеских матчах.