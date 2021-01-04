Криштиану Роналду

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов за карьеру в официальных матчах.

Португалец сделал дубль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:1). В активе Криштиану стало 758 мячей в 1032 играх за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии. Это на один гол больше, чем у Пеле, который забил 757 мячей в 812 официальных играх.

Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год наколотил 759 мячей.

Таким образом, 35-летнему форварду остается забить всего два мяча, чтобы стать автором нового рекорда.

???????? Cristiano Ronaldo - 758 goals

???????? Pele - 757 goals



With his two goals tonight, Cristiano Ronaldo is now the 2nd highest goal scorer of all time, and he's not too far behind top spot... ???????? https://t.co/jUe4R3OIiC pic.twitter.com/VwstGtaE9l — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2021

Напомним, в декабре форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Король футбола поздравил аргентинца с достижением, а вот "Сантос", за который играл бразилец, стал отрицать достижение футболиста "сине-гранатовых", требуя учесть голы Пеле в товарищеских матчах.