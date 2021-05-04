Российские юниоры сыграют с финнами в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Хоккеисты юниорской сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который проходит в США.

В 1/4 финала на льду Children's Health StarCenter в городе Плейно (штат Техас) они нанесли поражение белорусам со счетом 5:2.

Следующими соперниками россиян в медальном раунде юниорского первенства планеты будут финны. Команды уже встречались на групповом этапе нынешнего турнира, победу в серии буллитов одержала команда Финляндии (3:4).

"Все в команде рады этой победе, но это только начало пути": главный тренер и игроки юниорской сборной о победе в четвертьфинале: https://t.co/1CPzIk4yX8#россиявмоемсердце pic.twitter.com/gXDGeMHcRA — Хоккей России (@russiahockey) May 3, 2021

В другой паре канадцы встретятся со сборной Швеции. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 6 мая по московскому времени.

По итогам группового этапа с первого места в плей-офф вышла сборная Финляндии, набравшая девять очков, россияне (9) по дополнительным показателям стали вторыми, на третьей строчке расположились американцы (8), на четвертой - чехи (4).