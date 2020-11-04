На пост главы федерации легкой атлетики выдвинута олимпийская чемпионка Привалова

Федерация легкой атлетики Москвы (ФЛАМ) выдвинула кандидатуру олимпийской чемпионки Сиднея-2000 Ирины Приваловой на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Выборы состоятся 30 ноября.

Как сообщил ТАСС президент ФЛАМ Олег Курбатов, столичной федерацией было принято единогласное решение о выдвижении Приваловой.

"К решению участвовать в выборах президента ВФЛА я шла год, не меньше. Вспомним, кто руководил нашей легкой атлетикой в последнее время. Сначала федерацией управлял министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, который хотя бы какое-то отношение имел к легкой атлетике. Про следующего президента Евгения Юрченко как про человека я могу сказать только хорошие слова, но он совсем не разбирался в нашем виде спорта", - отметила Привалова в интервью агентству.

Напомним, что авиастроитель Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА 13 июля, однако продолжит исполнять свои обязанности до выборов нового главы.

51-летняя Привалова подчеркнула, что в одиночку ей все многочисленные проблемы в российской легкой атлетике не решить. В случае своего избрания она будет опираться на поддержку и помощь всех, кому неравнодушна легкая атлетика и весь российский спорт. Если же ее выберут, то Ирина с удовольствием будет помогать новому руководителю федерации.

Помимо победы на Олимпиаде-2000 в беге на 400 м с барьерами, на счету Приваловой еще три олимпийские награды (1-1-2). Легкоатлетка побеждала на чемпионате мира-1993 и является трехкратной чемпионкой Европы.