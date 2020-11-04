Полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич потерял сознание после удара в голову во время гостевого матча третьего тура группового этапа Кубка России по футболу против "СКА-Хабаровска".

27-летний швейцарский хавбек получил удар локтем в лицо в борьбе с форвардом хозяев Владиславом Брагиным в середине первого тайма.

Медики оказали пострадавшему первую помощь, но игрок "Рубина" потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо Йевтича вышел Дмитрий Тарасов.

Как сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, полузащитник перенес "очень сильное сотрясение мозга".

"Боялись, что у него может быть кровоизлияние в мозг, к счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга", - уточнил Слуцкий.

Момент с Дарко. Игрок ФК "СКА-Хабаровск" получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— "Рубин" Казань (@fcrk) November 4, 2020

Матч группы 9, прошедший в Хабаровске, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 75-й минуте Рамазан Гаджимурадов.