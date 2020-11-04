Футбольный клуб «Локомотив», Москва Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с испанским "Атлетико" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с испанским "Атлетико" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на "РЖД-Арене" в Москве завершилась со счетом 1:1.

Голом у московского клуба отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В составе гостей на 18-й минуте отличился Хосе Мария Хименес. В компенсированное ко второму тайму время желтую карточку получил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Пенальти, реализованный Миранчуком, оказался для москвичей спасительным. Железнодорожники быстро отыгрались, а потом более часа сдерживали натиск именитого соперника.

"Локомотив" прервал серию из четырех домашних поражений в Лиге чемпионов и впервые за восемь последних еврокубковых матчей пропустил меньше двух мячей.

"Сложная игра. Мы знали, что так будет. Команда билась на поле, матч получился эмоциональным. Футбол - сумасшедшая игра. В последнем матче против "Баварии" мы играли хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли не так хорошо, как семь дней назад, но взяли одно очко. Поздравляю команду и болельщиков", - цитирует пресс-служба москвичей наставника клуба Марко Николича.

Тем временем безвыигрышная серия столичной команды в этом турнире достигла восьми матчей - 6 поражений и 2 ничьи. Всего за последние 15 игр в главном еврокубке у клуб потерпел 11 поражений, добыв 2 победы и 2 ничьи.

В параллельной игре группы мюнхенская "Бавария" со счетом 6:2 разгромила в гостях австрийский "Зальцбург". Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Вене, который случился в понедельник, а игроки вышли на поле с траурными повязками на руках.

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, где лидируют "Бавария" (9 баллов) и "Атлетико" (4), а замыкает квартет "Зальцбург" (1).

В следующем туре "Локомотив" сыграет 25 ноября с "Атлетико" на выезде, "Бавария" в тот же день примет "Зальцбург".