Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала инициативу депутата Государственной думы Гаджимурада Омарова присвоить звание Героя России российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

"Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела", - цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

"Если честно, я не вижу, за что. Герой России - это серьезное звание, - сказал sport24 боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, комментируя предложение слуги народа. - Тут же спорт, а это разные вещи. Не думаю, что все были бы "за". Как мне кажется, это чуть-чуть уменьшит достоинство самого звания, так как создадут прецедент и недовольства. Недовольство уже есть: на кого-то больше внимания обращают депутаты и президент, а на кого-то меньше.

Все это чуть-чуть из другой оперы, у нас спортивные состязания. Мне кажется, это слишком. Не в обиду Хабибу, но это разные вещи. Герой России - это больше военные заслуги, человек жертвует собой ради другого".

Отметим, что Нурмагомедов никогда не праздновал свои победы с российским флагом. Вопросы на эту тему спортсмена раздражают и, как правило, он предлагает сменить тему разговора.

В конце октября Хабиб победил американца Джастина Гэтжи в третий раз защитил титул, а после поединка Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.