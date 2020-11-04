Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил от любой деятельности, связанной с футболом, сотрудника азербайджанского клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова за дискриминационное поведение и нарушение этики. Позднее будет принято решение по существу дела, сообщает пресс-служба УЕФА.

Глава пресс-службы азербайджанского клуба на своей странице в Facebook радикально высказался о конфликте в Нагорном Карабахе, призывая убивать армян.

"В своем заявлении он буквально призвал к убийству всех армян - стариков, женщин, детей - без разницы. Он также оправдал тот факт, что Турция совершила геноцид против армян. Ибрагимов уже успел удалить свою запись, но, естественно, сотни пользователей прочли и сохранили ее", - говорится в заявлении Федерации футбола Армении, которая потребовала исключить "Карабах" из еврокубков.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по двум статьям дисциплинарного регламента - "Расистское и иное дискриминационное поведение" и "Нарушение основных правил приличного поведения".

Футбольный клуб "Карабах" ранее заявил, что накажет Ибрагимова, в отношении которого также возбуждено административное дело правоохранительными органами страны.

We give this win to all our hero soldiers! Qarabağ Azərbaycanındır‼️#KarabakhisAzerbaijan #QarabağFK pic.twitter.com/WV5z3Sd8iT— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) October 1, 2020

Ранее УЕФА также вынес выговор "Карабаху" за воинское приветствие на после матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Легии" (3:0). Этот жест был расценен как политический. Азербайджанской клуб пробился в групповую стадию Лиги Европы, где не набрал ни одного очка в двух стартовых турах.