Известный в прошлом фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух с удовольствием поддержал телезрителей, которые раскритиковали закадровое ведение первого выпуска очередного сезона "Ледникового периода" комментатором Александром Гришиным.

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Зрителям Первого канала не понравилось, что комментаторы (с Гришином работал известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский) мешали смотреть номера, отвлекая "своим пустословием".

"Больше вы этого, простите, "поноса тщеславия фром Гришин" никогда не услышите. Обещаю! Спасибо! Так всегда было и так будет! То, что было, было помешательством, которого я никак не ожидал и не проверил. Мне большой урок!" - написал Авербух, отвечая на комментарии подписчиков на своей странице в Instagram

Первый выпуск нового сезона телевизионного шоу "Ледниковый период" вышел в эфир Первого канала 3 октября.