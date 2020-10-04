Артист и музыкант Михаил Боярский после центрального матча десятого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом", который завершился со счетом 1:1, сделал вывод, что ничейный результат неудовлетворителен для клуба из Санкт-Петербурга.

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"Мне понравилась игра "Зенита", но для команды это не ничья, а поражение. Должны были выигрывать, но упустили победу. Это вина Семака - он сделал неправильную замену. После гола он вел наступательную игру, а нужно было сдерживающую", - приводит Чемпионат слова Боярского.

Болельщик "Зенита" также отметил, что несмотря на равную игру, "Спартак" не является для питерцев конкурентом в споре за золотые медали.

"Что касается борьбы за чемпионство, то у "Зенита" никаких соперников не намечается. "Спартак" сдохнет скоро. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за золото они не смогут. "Спартак" намного слабее", - заключил Боярский.

После субботнего матча "Зенит" (21) и "Спартак" (21) лидируют в турнирной таблице национального первенства, но питерцы опережают столичный клуб по дополнительным показателям.