Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" В матче десятого тура чемпионата России по футболу столичный "Локомотив" на своем поле переиграл со счетом 2:1 подмосковные "Химки". Дебютным голом за "железнодорожников" отметился нападающий Виталий Лисакович (25'), еще один мяч в активе Владислава Игнатьева (55')

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В матче десятого тура чемпионата России по футболу столичный "Локомотив" на своем поле переиграл со счетом 2:1 подмосковные "Химки". Дебютным голом за "железнодорожников" отметился нападающий Виталий Лисакович (25'), еще один мяч в активе Владислава Игнатьева (55'). У гостей на заре второго тайма отличился Кирилл Боженов (46').

"Хочу поздравить команду с победой, - приводит слова главного тренера "Локомотива" Марко Николича официальный сайт московского клуба. - В четырех последних матчах мы набрали десять очков. Игра получилось трудной. Я говорил перед матчем, как важно сегодня победить. Впереди перерыв на сборные - мы будем готовиться к домашней игре с "Уфой", а далее уже начнется Лига чемпионов".

Отметим, что в составе подмосковной команды впервые на поле вышел полузащитник Денис Глушаков, заменивший после перерыва Исламбека Куата.

После воскресной встречи "Локомотив" (18 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице российского первенства. Выше располагаются только "Зенит" (21), "Спартак" (21), ЦСКА (19) и "Сочи" (19). Сочинский клуб оказался сильнее "Ростова" в домашнем матче - 4:2. Два мяча в ворота ростовчан отправил в концовке встречи Антон Заболотный.