Эфиопский стайер Шура Китата стал победителем юбилейного, 40-го Лондонского марафона. Дистанция была проложена по закрытому кольцевому маршруту в парке "Сент-Джеймс", соревнования состоялись без зрителей.

Китата преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 5 минут 41 секунду. Вторым к финишу прибежал кениец Винсент Кипчумба (отставание одна секунда), третьим - Сисай Лемма из Эфиопии, уступивший триумфатору четыре секунды.

Олимпийский чемпион в марафоне и обладатель мирового рекорда кениец Элиуд Кипчоге пришел к финишу восьмым (+ 1,08). Кипчоге не смог победить на марафонской дистанции впервые с 2013 года, когда стал вторым в Берлине. С тех пор он выиграл восемь элитных марафонов подряд, в которых принимал участие, а также Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В Лондоне Элиуд побеждал четыре раза.

Incredible finish!



Ethiopia's @ShuraKitata wins the 2020 #LondonMarathon in 2:05:41, defeating Vincent Kipchumba in a sprint finish. pic.twitter.com/rhB5CPqF4R— World Athletics (@WorldAthletics) October 4, 2020

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены марафоны элитной серии в Бостоне, Нью-Йорке, Берлине и Чикаго, а забег в Токио состоялся без зрителей.