Первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в четвертом круге Roland Garros встретится с россиянином Кареном Хачановым, выразил мнение, что электронная система судейства в ближайшее время должна заменить линейных судей, которые работают на матчах.

"При всем уважении к традициям и культуре нашего спорта, когда речь идет о людях, присутствующих на корте во время игры, включая линейных, я вообще не понимаю, почему в эпоху технического прогресса на всех турнирах нельзя сделать так, как на "Мастерсе" в Нью-Йорке", - приводит слова Джоковича Reuters.

"Сегодня технологии так развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке", - заключил 33-летний спортсмен.

В сентябре Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб уступил подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.