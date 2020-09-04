dehooks / DepositPhotos Археологи выяснили, что древние славяне играли в современный бейсбол

dehooks / DepositPhotos

В ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода возле местного Кремля археологи нашли кожаные мячи XII века, которыми древние славяне играли в игру, очень похожую на современный бейсбол.

"Несколько небольших кожаных мячей и их фрагментов ученые обнаружили на XV Троицком раскопе неподалеку от Кремля", - сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

Найденные мячи изготавливались из двух круглых заготовок, сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость.

По мнению руководителя исследований, старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований ГМЗ Андрея Степанова, этими мячами древние славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с правилами современного бейсбола.

Лапта - русская командная игра с мячом и битой. Цель игры - ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику "осалить" себя пойманным мячом. В бейсболе пробежки совершаются по базам, расположенным в углах квадрата.

Археологи открыли фундаменты церкви XIV века в исторической части Великого Новгородаhttps://t.co/Q2vC3aaMu0 pic.twitter.com/0s6MEyFdvC— Новгородский Музей (@novgorodmuseum) August 8, 2020

Кроме мячей, ученые обнаружили на XV Троицком раскопе древнерусские бронзовые украшения, гвоздодер, наконечник бронебойной стрелы. Все эти находки археологи датировали первой половиной XII века.