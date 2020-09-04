В пятницу прошла жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021, который отныне будет проводиться в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала состоится групповой этап.
30 команд-участниц были разбиты на 10 групп, в каждой из которой оказалось по одному представителю Российской Премьер-лиги (РПЛ), не пробившемуся в еврокубки, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
От РПЛ в групповом раунде сыграют "Спартак", "Урал", "Тамбов", "Ахмат", "Сочи", "Рубин", "Уфа", "Химки", "Ротор" и "Арсенал".
Состав групп:
|"Урал" (Екатеринбург), "Велес" (Москва), "Волга" (Ульяновск)
|"Спартак" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Родина" (Москва)
|"Арсенал" (Тула), "Текстильщик" (Иваново), "Салют" (Белгород)
|"Уфа", "Чертаново" (Москва), "Ленинградец" (Ленобласть)
|"Химки" (МО), "Нижний Новгород", "Зенит" (Иркутск)
|"Ахмат" (Грозный), "Шинник" (Ярославль), "Знамя" (Ногинск)
|"Ротор" (Волгоград), "Крылья Советов" (Самара), "Динамо" (Ставрополь)
|"Сочи", "Оренбург", "Звезда" (Пермь)
|"Рубин" (Казань), "СКА" (Хабаровск), "Черноморец" (Новороссийск)
|"Тамбов", "Динамо" (Брянск), "Машук-КМВ" (Пятигорск)
1-й тур группового раунда пройдет 16-17 сентября, 2-й - с 30 сентября по 1 октября, 3-й - 21-22 октября. Команды ПФЛ сыграют оба матча дома, ФНЛ - по матчу дома и на выезде, а делегаты РПЛ обе встречи проведут в гостях.
????⚪️ "Спартак" сыграет на групповом этапе Бетсити-Кубка России с "Енисеем" и "Родиной"
Составы всех групп ⬇️#БетситиКубокРоссииhttps://t.co/zaxVzxnO4w— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 4, 2020
Победители групп выйдут 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо").
Последующие стадии будут состоять из одного матча в формате плей-офф. Победитель турнира получит 20 млн рублей.
Добавим, что действующим обладателем трофея является санкт-петербургский "Зенит".