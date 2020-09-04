РФС ТВ / YouTube В пятницу прошла жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021, который отныне будет проводиться в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала состоится групповой этап

РФС ТВ / YouTube

В пятницу прошла жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021, который отныне будет проводиться в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала состоится групповой этап.

30 команд-участниц были разбиты на 10 групп, в каждой из которой оказалось по одному представителю Российской Премьер-лиги (РПЛ), не пробившемуся в еврокубки, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

От РПЛ в групповом раунде сыграют "Спартак", "Урал", "Тамбов", "Ахмат", "Сочи", "Рубин", "Уфа", "Химки", "Ротор" и "Арсенал".

Состав групп:

"Урал" (Екатеринбург), "Велес" (Москва), "Волга" (Ульяновск) "Спартак" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Родина" (Москва) "Арсенал" (Тула), "Текстильщик" (Иваново), "Салют" (Белгород) "Уфа", "Чертаново" (Москва), "Ленинградец" (Ленобласть) "Химки" (МО), "Нижний Новгород", "Зенит" (Иркутск) "Ахмат" (Грозный), "Шинник" (Ярославль), "Знамя" (Ногинск) "Ротор" (Волгоград), "Крылья Советов" (Самара), "Динамо" (Ставрополь) "Сочи", "Оренбург", "Звезда" (Пермь) "Рубин" (Казань), "СКА" (Хабаровск), "Черноморец" (Новороссийск) "Тамбов", "Динамо" (Брянск), "Машук-КМВ" (Пятигорск)

1-й тур группового раунда пройдет 16-17 сентября, 2-й - с 30 сентября по 1 октября, 3-й - 21-22 октября. Команды ПФЛ сыграют оба матча дома, ФНЛ - по матчу дома и на выезде, а делегаты РПЛ обе встречи проведут в гостях.

????⚪️ "Спартак" сыграет на групповом этапе Бетсити-Кубка России с "Енисеем" и "Родиной"



Составы всех групп ⬇️#БетситиКубокРоссииhttps://t.co/zaxVzxnO4w— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 4, 2020

Победители групп выйдут 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо").

Последующие стадии будут состоять из одного матча в формате плей-офф. Победитель турнира получит 20 млн рублей.

Добавим, что действующим обладателем трофея является санкт-петербургский "Зенит".