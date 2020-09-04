Лионель Месси
 
Лионель Месси
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Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси заявил в интервью порталу Goal.com, что останется в испанском футбольном клубе "Барселона" еще на один сезон. 33-летнтй нападающий хотел расторгнуть соглашение и сменить команду, но не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.

"Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово, - цитирует Месси ТАСС. - Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно".

Ранее сообщалось, что после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом аргентинец выразил желание покинуть команду, расторгнув действующий контракт. На звезду претендовали английский "Манчестер Сити", французский "ПСЖ" или итальянский "Ювентус".

Аргентинец признался, что у него пропало желание заканчивать карьеру в "Барселоне" после болезненных поражений в Лиге чемпионов последних трех лет. Однако он не будет обращаться в суд из любви к "Барселоне", в которой провел всю свою карьеру

"Я продолжу играть за "Барселону", и мое отношение к команде не изменится, как бы я не хотел уйти. Я сделаю для клуба все возможное. Я всегда хочу побеждать и не люблю проигрывать. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе", - добавил Месси.

Всю свою блестящую карьеру Лионель провел в "Барселоне". Он является воспитанником каталонской команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды - Лигу чемпионов.