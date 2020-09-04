Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси заявил в интервью порталу Goal.com, что останется в испанском футбольном клубе "Барселона" еще на один сезон. 33-летнтй нападающий хотел расторгнуть соглашение и сменить команду, но не смог сделать этого из-за пандемии коронавируса.

"Я говорил весь год, что хочу уйти, и был уверен в этой возможности, президент всегда отвечал, что в конце сезона я смогу решить, останусь или нет, но он не сдержал свое слово, - цитирует Месси ТАСС. - Теперь они цепляются за то, что я не сказал этого до 10 июня, но после этой даты мы приняли решение продолжить чемпионат Испании во время этого ужасного коронавируса, и эта инфекция изменила весь сезон. Это та причина, по которой я собираюсь остаться в клубе. Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно".

Ранее сообщалось, что после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом аргентинец выразил желание покинуть команду, расторгнув действующий контракт. На звезду претендовали английский "Манчестер Сити", французский "ПСЖ" или итальянский "Ювентус".

???? WORLD EXCLUSIVE ????



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things ????



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc— Goal (@goal) September 4, 2020

Аргентинец признался, что у него пропало желание заканчивать карьеру в "Барселоне" после болезненных поражений в Лиге чемпионов последних трех лет. Однако он не будет обращаться в суд из любви к "Барселоне", в которой провел всю свою карьеру

"Я продолжу играть за "Барселону", и мое отношение к команде не изменится, как бы я не хотел уйти. Я сделаю для клуба все возможное. Я всегда хочу побеждать и не люблю проигрывать. Я смотрю дальше и хочу соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы в Лиге чемпионов. По крайней мере, бороться за это, а не терпеть крах, как это было в Риме, Ливерпуле или Лиссабоне, все это заставило меня задуматься об уходе", - добавил Месси.

Всю свою блестящую карьеру Лионель провел в "Барселоне". Он является воспитанником каталонской команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды - Лигу чемпионов.