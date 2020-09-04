Иван Проворов
 
Иван Проворов
Lysenkov TV / youtube.com

Шайба российского защитника россиянина Ивана Проворова за пять минут до окончания второго овертайма принес "Филадельфии Флайерз" победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Торонто, завершилась со счетом 5:4 в пользу "Летчиков".

У победителей, помимо Проворова, шайбы забросили Кевин Хэйес, Джеймс ван Римсдик, Михаэль Раффль и Скотт Лоутон. В составе "Айлендерс" отличились Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Мэтью Барзал. Голкипер "Нью-Йорка" Семен Варламов отразил 26 из 31 броска, а его визави из "Флайерз" Картер Харт сделал 49 сэйвов.

Проворов, на счету которого также результативная передача на Раффля, стал второй звездой матча.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 3-3, причем "Летчики" отыгрались с 1-3 благодаря победам в овертаймах и добились права сыграть 5 сентября седьмой, решающий матч.