Pixabay.com Трио ведущих теннисистов России пробилось в третий круг US Open

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Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев завоевали путевки в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, матчи которого проходят в эти дни в Нью-Йорке без зрителей.

Пятая ракетка мира Медведев во втором раунде со счетом 6:3, 6:2, 6:4 нанес поражение представителю Австралии Кристоферу О'Коннеллу, проведя на корте 2 часа и 16 минут. Следующим соперником прошлогоднего финалиста турнира будет американец Джеффри-Джон Вулф.

Занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов за полтора часа заставил капитулировать своего соотечественника Андрея Кузнецова - 6:3, 6:4, 6:1. Теперь он ждет победителя пары Алекс де Минор (Австралия) - Ришар Гаске (Франция).

Рублев, идущий 14-м в мировом рейтинге, в четверг оказался сильнее представителя Франции Грегуара Гаррера - 6:2, 6:4, 7:6 (7:4). Его следующим соперником будет итальянец Сальваторе Карузо.

On a mission ????



How the 2019 finalist dismissed O'Connell 6-3, 6-2, 6-4, and booked a ticket to R3 ➡️ https://t.co/0IKsox4i0G pic.twitter.com/Orq8F7RbD0— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

Соревнования в рамках Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом 53,4 млн долларов стартовали 31 августа и проходят на кортах Нью-Йорка без зрителей.