www.wada-ama.org WADA пригрозило США отстранением от Олимпиады в случае отказа от финансирования агентства

www.wada-ama.org

Спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх в случае прекращения финансирования Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Соединенные штаты ежегодно перечисляют в WADA 2,7 миллиона долларов - больше, чем любая другая страна.

Однако государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу рассмотреть вопрос об отказе от финансирования WADA, если оно не предпримет серьезных шагов по реформам.

В частности, американцев не устроило "мягкое" наказание России за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов, - пригрозил глава WADA поляк Витольд Банька в интервью агентству Reuters. - К нам обратились правительства ряда стран мира, которые были шокированы угрозами со стороны властей США, поддерживаемых Национальным антидопинговым агентством (USADA).

По его словам, эти правительства требуют введения поправки к стандарту соответствия, согласно которой неуплата взноса какой-либо страной может напрямую привести к объявлению национальной антидопинговой организации этой страны не соответствующей кодексу WADA. А это, в свою очередь, может иметь серьезные последствия для местных спортсменов, включая их недопуск к крупных международным мероприятиям.

Dear Fellow Athletes! Speak loudly in your countries and in your sports. I have an important message for YOU in my letter, read it here:#AthleteCentered #playtrue #cleansport @wada_ama

https://t.co/eHLCUAOXTw pic.twitter.com/pVtcPvjrUC— Witold Bańka (@WitoldBanka) September 3, 2020

Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал угрозы со стороны WADA постыдными и лицемерными.

"Угрожать спортсменам одной страны из-за ошибочной модели управления WADA - это разочаровывающе. WADA находится в опасном положении, но незаконно угрожать американским спортсменам - это постыдно. Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, но закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит допинговую программу, спонсируемую государством. Просто невероятное лицемерие", - цитирует Тайгарта РИА "Новости".