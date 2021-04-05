Союз биатлонистов России (СБР) окончательно подвел итоги завершившегося сезона, опубликовав национальный рейтинг лучших биатлонистов страны. Его возглавили Эдуард Латыпов и Светлана Миронова.

Впервые с 2018 года лидерство в мужском рейтинге уступил Александр Логинов, с 1284 очками оказавшийся на третьей позиции. Он пропустил вперед не только Латыпова (1315), но и Матвея Елисеева (1306).

Первая тройка женского рейтинга по итогам сезона выглядит следующим образом: Светлана Миронова (1360), 2. Ульяна Кайшева (1227), 3. Лариса Куклина (1154).

На прошлой неделе на тренерском совете СБР женская и мужская сборные России по биатлону получили за минувший сезон оценку "удовлетворительно" (по шкале - "удовлетворительно"/"неудовлетворительно").

Эдуард Латыпов и Светлана Миронова стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона. Александр Логинов уступил лидерство впервые с 2018 года, когда первое место в этом зачете занял Антон Шипулин.https://t.co/NpPFQmaTQ3



(Фото: ЮграМегаСпорт) pic.twitter.com/C7z8kjDKLY — Биатлон России (@russianbiathlon) April 5, 2021

В сезоне-2020/21 сборная РФ обновила антирекорд по количеству безмедальных гонок подряд, идущих в зачет Кубка мира (43). На чемпионате мира в словенской Поклюке была выиграна одна награда - бронза в мужской эстафете. Всего за сезон с учетом Кубка мира было завоевано три золота, два серебра и две бронзы.

Добавим, что женская сборная заняла пятое место в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в шесть человек на следующий год.