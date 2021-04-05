Владимир Гендлин

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В понедельник, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Гендлин. Эксперт в области бокса перенес коронавирус. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии.

"Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом", - сообщил ТАСС его сын Владимир Гендлин - младший, уточнив, что на данный момент даты прощания и похорон не определены.

Двукратный лауреат премии ТЭФИ в последнее время испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

В начале марта Гендлин перенес обширный инфаркт и операцию. В конце прошлого месяца врачи установили наличие антител и сделали вывод, что журналист переболел коронавирусом, которого не заметил. Однако заболевание дало осложнения в виде пневмонии и 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Скончался Владимир Ильич Гендлин



Спортивный комментатор, эксперт бокса и двукратный лауреат "ТЭФИ". Для многих российских зрителей бокс начался с его голоса.



Вечная память ????https://t.co/EkItv1l60S pic.twitter.com/kXXPVRTAO4 — Матч ТВ (@MatchTV) April 5, 2021

Гендлин известен по программе "Большой ринг", выходившей в середине 90-х на канале НТВ. С 2000 года работал на Первом канале, а также снимал документальные фильмы про Константина Цзю, Олега Маскаева и других известных боксеров.